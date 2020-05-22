В Уфе для детей устроили представление под окнами больницы

Фокусы, необычные химические опыты и танцы медведей – концерт под окнами Республиканской детской клинической больницы устроил фонд «Потерь нет» совместно с театром в гриме De Bufo. В условиях пандемии большинство маленьких пациентов остались без общения с родными – посещение больницы временно запрещено. Своими цирковыми номерами артисты подняли настроение ребятам.

Мы решили сделать такой праздник для детей на площадке, чтобы через окна они смотрели представление. Тем самым мы хотим поднять им настроение. Напомнить о том, что мы их не забыли. Мы всегда вместе, поддерживаем их.

Ирина Лобаева, координатор благотворительного фонда «Потерь нет»

Ребятам показали фокусы, шоу мыльных пузырей, смешные номера. К окнам больницы приникли как маленькие пациенты, так и их родители. Медицинский персонал также не остался в стороне.

Мы хотим сделать такой формат «Театр во дворе». Я не знаю, это будут жилые дома или дома учреждений. Но скажу честно, нам очень сложен формат спектакля онлайн, потому что мы интерактивный театр. Мы привыкли работать со зрителем вот так.

Анастасия Гайнанова, директор театра в гриме De Bufo