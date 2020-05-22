В Уфе для детей устроили представление под окнами больницы

Фокусы, необычные химические опыты и танцы медведей – концерт под окнами Республиканской детской клинической больницы устроил фонд «Потерь нет» совместно с театром в гриме De Bufo. В условиях пандемии большинство маленьких пациентов остались без общения с родными – посещение больницы временно запрещено. Своими цирковыми номерами артисты подняли настроение ребятам.
Ребятам показали фокусы, шоу мыльных пузырей, смешные номера. К окнам больницы приникли как маленькие пациенты, так и их родители. Медицинский персонал также не остался в стороне.