В Уфе для детей устроили представление под окнами больницы

Мы решили сделать такой праздник для детей на площадке, чтобы через окна они смотрели представление. Тем самым мы хотим поднять им настроение. Напомнить о том, что мы их не забыли. Мы всегда вместе, поддерживаем их.

Ирина Лобаева, координатор благотворительного фонда «Потерь нет»