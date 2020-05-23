В Башкирии начали благоустраивать дворы по программе «Башкирские дворики»

В Башкирии началась работа по программе «Башкирские дворики», которая стартовала в прошлом году. Программа рассчитана до 2024 года. С 20 мая сотрудники Министерства ЖКХ начали проверку в муниципалитетах, чтобы выяснить, как проходит реализация проекта.

В Стерлитамаке в этом году будет благоустроено 11 дворов с охватом 21 многоквартирного дома. На трех территориях работы уже начались: ул. Худайбердина, 135, 137, ул. Коммунистическая 3, 3А и ул. Коммунистическая, 9, 11. Здесь работают бригада из 14 человек, также привлечено 5 единиц техники.

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство данных дворов с устройством новых парковочных мест, реконструкций существующих детских площадок, устройством новых детских, спортивных площадок, площадок тихого отдыха и площадок хозяйственного назначения. Пресс-служба Министерства ЖКХ РБ

В Кармаскалинском районе в этом году будут благоустроены дворы в селе Кармаскалы на ул. Гафури, 22, в деревне Улукулево, ул. 60 лет Октября, д. 71, 73, 75, 83, 84, в в деревне Кабаково, ул. Строителей, д. 11, 12, 14, 15, 16. Здесь во дворах запланированы работы по замене асфальта, разбивке газонов. Будут созданы парковочные места, а также места для отдыха, организованы игровые и спортплощадки.