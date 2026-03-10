В УУНиТ будущие инженеры обучаются по целевой программе «Ростеха»

Уже в следующем году Уфимский университет науки и технологий выпустит инженеров, поступивших по целевой программе Госкорпорации «Ростех». Уникальность системы обучения заключается в полном погружении в профессию с первого курса.

Студенты не просто изучают теорию, но и работают на Уфимском моторостроительном производственном объединении. Многие из них параллельно получают и зарплату, и стипендию. Ежегодно ребята отправляются в другие города страны, чтобы получить новые знания и опыт.