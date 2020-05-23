«Сюда никто не входит!»: жители Башкирии жалуются на бизнесмена, купившего подвал их дома

Без воды остались десятки жителей в селе Кабаково Кармаскалинского района. Дело в том, что подвал их дома со всеми коммуникациями был продан, насос отключен, а двери закрыты. Местные власти обратились прокуратуру.

На этих кадрах неизвестные захватывают подвал жилого дома при жильцах. Так сельчане назвали эту видеозапись. На двери повесили замок и никого не пускают. Местный бизнесмен уверяет, что помещение он купил. Но документы, подтверждающие это, мужчина показывать отказался.

Новый хозяин тут же отключил в подвале насос, который снабжал водой десятки семей. Кроме того, оставшиеся там вещи собственник возвращать отказался. Якобы они входят в комплект с помещением.

Он говорит, что наши вещи он купил по описи вместе подвалом.

Юлия Смолякова, жительница с. Кабаково

Оторопев от такой наглости, жильцы поспешили в сельсовет, чтобы хоть что-то понять. После проверки документов выяснилось, что сделка оформлена официально, бизнесмен ничего не нарушает. Подвальное помещение оказалось на аукционе из-за того, что застройщик при сдаче объекта в эксплуатацию оформил его на себя. 

Заказали выписку, через неделею она пришла и мы ужаснулись. Выяснилось, что это подвальное помещение в 2008 году застройщик оформил в собственность. В феврале этого года подвал был продан частному лицу.

Руслан Аюпов, глава администрации сельского поселения Кабаковский сельсовет

Дальше этот подвал перепродается уже третьему лицу.  Получается, что нынешний владелецполноправный хозяин помещения со всеми коммуникациями жителей. Такая ситуация повторилась и в соседнем доме. Что интересно, застройщиком и этого объекта является та же компания. Фирма успела прославиться долгостроем в центре села. Его собственники в течение 10 лет не могут въехать в купленные дома, а сама организация объявила себя банкротом еще несколько лет назад.