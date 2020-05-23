«Сюда никто не входит!»: жители Башкирии жалуются на бизнесмена, купившего подвал их дома

Без воды остались десятки жителей в селе Кабаково Кармаскалинского района. Дело в том, что подвал их дома со всеми коммуникациями был продан, насос отключен, а двери закрыты. Местные власти обратились прокуратуру.

На этих кадрах неизвестные захватывают подвал жилого дома при жильцах. Так сельчане назвали эту видеозапись. На двери повесили замок и никого не пускают. Местный бизнесмен уверяет, что помещение он купил. Но документы, подтверждающие это, мужчина показывать отказался.

Новый хозяин тут же отключил в подвале насос, который снабжал водой десятки семей. Кроме того, оставшиеся там вещи собственник возвращать отказался. Якобы они входят в комплект с помещением.

Он говорит, что наши вещи он купил по описи вместе подвалом. Юлия Смолякова, жительница с. Кабаково

Оторопев от такой наглости, жильцы поспешили в сельсовет, чтобы хоть что-то понять. После проверки документов выяснилось, что сделка оформлена официально, бизнесмен ничего не нарушает. Подвальное помещение оказалось на аукционе из-за того, что застройщик при сдаче объекта в эксплуатацию оформил его на себя.

Заказали выписку, через неделею она пришла и мы ужаснулись. Выяснилось, что это подвальное помещение в 2008 году застройщик оформил в собственность. В феврале этого года подвал был продан частному лицу. Руслан Аюпов, глава администрации сельского поселения Кабаковский сельсовет