«Сюда никто не входит!»: жители Башкирии жалуются на бизнесмена, купившего подвал их дома

Без воды остались десятки жителей в селе Кабаково Кармаскалинского района. Дело в том, что подвал их дома со всеми коммуникациями был продан, насос отключен, а двери закрыты. Местные власти обратились прокуратуру.
На этих кадрах неизвестные захватывают подвал жилого дома при жильцах. Так сельчане назвали эту видеозапись. На двери повесили замок и никого не пускают. Местный бизнесмен уверяет, что помещение он купил. Но документы, подтверждающие это, мужчина показывать отказался.
Новый хозяин тут же отключил в подвале насос, который снабжал водой десятки семей. Кроме того, оставшиеся там вещи собственник возвращать отказался. Якобы они входят в комплект с помещением.
Оторопев от такой наглости, жильцы поспешили в сельсовет, чтобы хоть что-то понять. После проверки документов выяснилось, что сделка оформлена официально, бизнесмен ничего не нарушает. Подвальное помещение оказалось на аукционе из-за того, что застройщик при сдаче объекта в эксплуатацию оформил его на себя.
Дальше этот подвал перепродается уже третьему лицу. Получается, что нынешний владелец – полноправный хозяин помещения со всеми коммуникациями жителей. Такая ситуация повторилась и в соседнем доме. Что интересно, застройщиком и этого объекта является та же компания. Фирма успела прославиться долгостроем в центре села. Его собственники в течение 10 лет не могут въехать в купленные дома, а сама организация объявила себя банкротом еще несколько лет назад.