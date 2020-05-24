В Уфе выздоровел брошенный малыш с подозрением на коронавирус

В башкирской столице оказался здоровым брошенный малыш, у которого подозревали коронавирус. Ребёнок родился в апреле в РПЦ и был брошен матерью. Через четыре дня у малыша заподозрили коронавирусную инфекцию.

Главный врач РПЦ Назир Мингазов рассказал «Российской газете», что малыш поправился. Ребёнок перенёс внутриутробную пневмонию, которая даёт положительный тест на COVID-19. Мама отказалась от малыша ещё до получения результатов.

Скоро малыша отправят в Дом ребёнка. Отказа от ребёнка из-за коронавируса в Башкирии не было. Известно, что на данный момент COVID-19 диагностирован у 15 беременных.