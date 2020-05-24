В Башкирии 35 ковид-пациентов находятся в тяжёлом состоянии

В Минздраве Башкирии прокомментировали текущую эпидемиологическую ситуацию в республике. Напомним, за последние сутки зарегистрирован ещё 81 человек с коронавирусом. Стало известно, сколько пациентов находятся в тяжелом состоянии.

В стационарах республики находятся 800 человек с подтвержденным COVID-19. 35 пациентов переживают болезнь тяжело, из них 8 человек лежат под аппаратами ИВЛ. 983 человека переносят болезнь в легкой форме – лечение такие пациенты получают дома.

В республике за всё время пандемии проведено 198 685 исследований на коронавирус. За последние сутки проведено 6452 теста. За всё время пандемии в Башкирии было выявлено 2683 случая коронавирусной инфекции.