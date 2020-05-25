Школьники Башкирии смогут отпраздновать Последний звонок онлайн

Школьники Башкирии смогут принять участие в Последнем звонке в онлайн-формате. Все праздничные мероприятия проходят на площадке в ВК.

В этом году Последний звонок в связи с пандемией коронавируса для школьников проходит онлайн. Ребята смогут поставить праздничные статусы в виде колокольчика, отправить одноклассникам и учителям бесплатные открытки и виртуальные подарки, а также поделиться своими воспоминаниями о школьной жизни.

Установить статус с колокольчиком можно в специальном приложении. Также каждый пользователь соцсети может примерить на себя ленту выпускника. Достаточно лишь установить специальную маску в "историях".

Специально к празднику соцсеть даже выпустила маску, которая позволит отгадать вашу будущую профессию. Кстати, посты с хэштегами #последнийзвонок или #последнийзвонок2020 позволят увидеть ваши истории не только друзьям, но и другим пользователям ВКонтакте.