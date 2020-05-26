Число заболевших коронавирусом в Башкирии приближается к 3 тысячам человек

В Башкирии вновь увеличилось число заболевших Covid-19. По обновленным данным на 26 мая, в республике 79 новых зарегистрированных случаев заражения. Всего в Башкирии на сегодняшний день 2 851 больных коронавирусом.

Число выздоровевших, по данным сайта стопкоронавирус.рф, составляет 884 человек. Скончались от новой коронавирусной инфекции за все время 18 пациентов. Более подробные статистические данные вы можете посмотреть тут или на онлайн-брифинге в Минздраве.