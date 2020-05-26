В Башкирии состоялось открытие новой сельской школы

В селе Леуза Кигинского района Башкирии завершилось строительство крупного социального объекта. В деревне появилась новая большая школа на 80 мест. Стоит отметить, что здание предполагает и детский сад на 40 детей: он будет совмещен со школой.
Напомним, что здание возводилось в рамках программы «100 объектов к 100-летию Республики Башкортостан». Общая сумма проекта составила более 160 миллионов рублей. Образовательное учреждение отвечает всем современным требованиям, имеется компьютерный класс со всем оборудованием, лаборатория, лингафонный кабинет, спортзал с душевыми комнатами, в начальных классах разместились интерактивные доски.
В одном из классов были установлены «парты героев» посвященные выходцам из села Леуза: Герою Советского Союза Дмитрию Сергеевичу Ракшину, имя которого теперь будет носить школа, Дмитрию Силко, участнику боевых действий, погибшему при исполнении воинского долга в республике Дагестан.