Стало известно, сколько врачей в Башкирии заболели коронавирусом

Сегодня, 26 мая, в министерстве здравоохранения прошёл традиционный онлайн-брифинг. На собрании обсуждались вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией и текущая эпидемиологическая ситуация в регионе. Так, стало известно, сколько врачей в Башкирии заболели коронавирусом.

Максим Забелин, министр здравоохранения РБ, рассказал, что более 300 врачей заразились коронавирусной инфекцией. Ведомство ведёт реестр таких медицинских сотрудников – каждый случай проверяется специальной комиссией. Такая мера призвана обеспечить каждого медработника положенными страховыми выплатами.

Министерством здравоохранения РБ совместно с Фондом социального страхования ведется реестр данных работников. По каждому случаю заражения COVID-19 у нас работает специальная комиссия по протоколу. Члены комиссии определяют риски, формируют необходимый пакет документов для представления в Федеральную службу социального страхования для получения выплат, а также для оказания необходимой медпомощи. Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии

Напомним, по поручению Президента России всем заболевшим медицинским работникам положены денежные выплаты. По последней информации на 26 мая в Башкирии за сутки выявлено ещё 79 человек с коронавирусом. Однако неизвестно, есть ли среди новых зараженных врачи.