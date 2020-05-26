Сегодня, 26 мая, в министерстве здравоохранения прошёл традиционный онлайн-брифинг. На собрании обсуждались вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией и текущая эпидемиологическая ситуация в регионе. Так, стало известно, сколько врачей в Башкирии заболели коронавирусом.
Максим Забелин, министр здравоохранения РБ, рассказал, что более 300 врачей заразились коронавирусной инфекцией. Ведомство ведёт реестр таких медицинских сотрудников – каждый случай проверяется специальной комиссией. Такая мера призвана обеспечить каждого медработника положенными страховыми выплатами.
Напомним, по поручению Президента России всем заболевшим медицинским работникам положены денежные выплаты. По последней информации на 26 мая в Башкирии за сутки выявлено ещё 79 человек с коронавирусом. Однако неизвестно, есть ли среди новых зараженных врачи.
Фото: Интернет.