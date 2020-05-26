В Башкирии выплаты на детей смогут получить ещё больше семей

Власти Башкирии обсуждают изменения порядка назначения выплат на детей от 3 до 7 лет. Сейчас данную поддержку могут получить не все семьи с детьми такого возраста. Ленара Иванова, министр семьи, труда и соцзащиты населения, сообщила о возможных изменениях в выплатах.

Денежное пособие на детей с 3 до 7 лет составляет 4894 рубля. Выплаты могут получить семьи, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи ниже суммы прожиточного минимума (9804 руб.). Однако такая возможность не распространяется на семьи, в которых родители не трудоустроены.

Ленара Иванова обратилась к первому вице-премьеру Башкирии Андрею Назарову принять поправки. Рассматривается вопрос включения граждан, лишившихся работы, в перечень тех, кто может получать выплаты. 88% данных выплат финансируется из федерального бюджета.