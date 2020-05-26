В Башкирии волонтеры раздали нуждающимся продукты и канцелярию

Продукты питания и канцелярские товары. Сегодня волонтеры регионального отделения Российских студенческих отрядов развозили многодетным семьям подарочные пакеты, которые были наполнены необходимыми продуктами и канцелярией. Детям подарили раскраски, фломастеры, а также альбомы для рисования – такую помощь получили участники проекта «Близкие люди».
Проект «Близкие люди» организован для помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Многодетным семьям помогают активисты регионального отделения Российских студенческих отрядов. Помимо гуманитарной помощи, студенты делают онлайн-уроки вместе с детьми.