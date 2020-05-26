В Башкирии волонтеры раздали нуждающимся продукты и канцелярию

Продукты питания и канцелярские товары. Сегодня волонтеры регионального отделения Российских студенческих отрядов развозили многодетным семьям подарочные пакеты, которые были наполнены необходимыми продуктами и канцелярией. Детям подарили раскраски, фломастеры, а также альбомы для рисования – такую помощь получили участники проекта «Близкие люди».

Это колоссальная помощь, потому что такие вещи чаще всего бывает то забываешь купить, то еще что-то, то просто на продукты что-то уходит.

Марина Естафьева

Дети в садик не ходят, в школу не ходят, кушать очень много хотят. Приходится как-то выкручиваться. И они действительно помогают нам очень хорошо.

Людмила Хабибуллина

Проект «Близкие люди» организован для помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Многодетным семьям помогают активисты регионального отделения Российских студенческих отрядов. Помимо гуманитарной помощи, студенты делают онлайн-уроки вместе с детьми.

Мы с этими семьями тесно общаемся, узнаем, как у них самочувствие, успеваемость в школ. Ребята из студенческих отрядов занимаются у нас с детишками онлайн-репетиторством, поэтому в тесном онлайн-контакте с нашими семьями. Иногда вот так выезжаем и помогаем им продуктовыми пакетами.

Ирина Сухарева, командир студенческих отрядов Республики Башкортостан, член Общественной палаты Республики Башкортостан