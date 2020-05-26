В Башкирии волонтеры раздали нуждающимся продукты и канцелярию

Мы с этими семьями тесно общаемся, узнаем, как у них самочувствие, успеваемость в школ. Ребята из студенческих отрядов занимаются у нас с детишками онлайн-репетиторством, поэтому в тесном онлайн-контакте с нашими семьями. Иногда вот так выезжаем и помогаем им продуктовыми пакетами.

Ирина Сухарева, командир студенческих отрядов Республики Башкортостан, член Общественной палаты Республики Башкортостан