Ученые НИИ Башкирии в видеообращении к Путину жалуются на притеснения

«В создании и организации института большую роль сыграл выдающийся ученый мирового уровня, заслуженный деятель науки РБ Усеин Джемилев. На смену ему 4 года назад пришел молодой перспективный ученый, профессор Владимир Дьяконов, пользующийся большим уважением и авторитетом в коллективе. Под его руководством научные показатели института значительно выросли, он получил передовое оборудование, что позволяет выполнить майские указы президента в срок по национальному проекту. Однако после назначения врио председателя УФИЦ РАН Ахата Мустафина, в течение года происходят дерганья руководства нашего института, что приводит в дестабилизации его деятельности и сильно подрывает нашу работу. Возникают проверки прокуратуры, постоянные вызовы в суды. В этот непростой для страны период пандемии по коронавирусу был указ президента страны не увольнять сотрудников. И вместо того, чтобы поддержать талантливого молодого директора, успешно выполняющего госсзадания, он, к сожалению был уволен со своего поста, находясь при этом на больничном. На смену его пришел человек с сомнительной репутацией, с образованием биолога, который к профильному институту не имеет никакого отношения. При этом нам надо выполнять госзадания и многочисленные проекты грантов. Такое необоснованное решение руководства УФИЦ РАН подрывает выполнение и достижение поставленных перед коллективом задач. Кроме того, у института постоянно пытаются изъять деньги на погашение непонятных долгов. Мы просим вас принять меры, остановить этот произвол и восстановить в должности Дьяконова. Наши интересы связаны только с наукой, и мы хотим трудиться на благо страны и республики»

ученые НИИ