Ученые НИИ Башкирии в видеообращении к Путину жалуются на притеснения

В столице Башкирии ученые Института нефтехимии и катализа Уфимского федерального исследовательского центра РАН выступили с видеобращением к президенту Владимиру Путину. В своем послании они просят обратить внимание на ситуацию, происходящую в стенах института. По словам работников, глава центра Ахат Мустафин притесняет их. Они также просят обратить внимание на "беспочвенное" увольнение их коллеги Владимира Дьяконова. Ранее он занимал пост директора института. 

Коллектив записал видеообращение к президенту страны Владимиру Путину, министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову, президенту Академии наук Александру Сергееву, главе Башкортостана Радию Хабирову с просьбой разобраться в ситуации.

Институт нефтехимии и катализа является одним из лидеров России и мировой науки по направлениям органическая химия и катализ. Научные показатели учреждения держатся на высочайшем уровне. В институте трудятся более 80 научных сотрудников, из которых более половины молодые ученые — кандидаты, доктора наук в возрасте до 25 лет.

«В создании и организации института большую роль сыграл выдающийся ученый мирового уровня, заслуженный деятель науки РБ Усеин Джемилев. На смену ему 4 года назад пришел молодой перспективный ученый, профессор Владимир Дьяконов, пользующийся большим уважением и авторитетом в коллективе. Под его руководством научные показатели института значительно выросли, он получил передовое оборудование, что позволяет выполнить майские указы президента в срок по национальному проекту. Однако после назначения врио председателя УФИЦ РАН Ахата Мустафина, в течение года происходят дерганья руководства нашего института, что приводит в дестабилизации его деятельности и сильно подрывает нашу работу. Возникают проверки прокуратуры, постоянные вызовы в суды. В этот непростой для страны период пандемии по коронавирусу был указ президента страны не увольнять сотрудников. И вместо того, чтобы поддержать талантливого молодого директора, успешно выполняющего госсзадания, он, к сожалению был уволен со своего поста, находясь при этом на больничном. На смену его пришел человек с сомнительной репутацией, с образованием биолога, который к профильному институту не имеет никакого отношения. При этом нам надо выполнять госзадания и многочисленные проекты грантов. Такое необоснованное решение руководства УФИЦ РАН подрывает выполнение и достижение поставленных перед коллективом задач. Кроме того, у института постоянно пытаются изъять деньги на погашение непонятных долгов. Мы просим вас принять меры, остановить этот произвол и восстановить в должности Дьяконова. Наши интересы связаны только с наукой, и мы хотим трудиться на благо страны и республики»

ученые НИИ

По словам заведующей лабораторией органического синтеза Института нефтехимии и катализа Людмилы Парфеновой, с приходом на должность руководителя УФИЦ РАН Ахата Мустафина создалась контрпродуктивная обстановка.

﻿«Начиная с осени прошлого года не прекращаются попытки рейдерского захвата нашего института путем смещения с поста директора Владимира Дьяконова. С приходом Ахата Мустафина институт лихорадит, идут постоянные придирки, выговоры, суды, создается нерабочая атмосфера. Идут попытки замены руководства института людьми, не имеющими никакого отношения к институту, науке. Фактически все это приводит к развалу учреждения. Мы категорически не согласны со сменой директора, против тех людей, которых силой навязывают нам извне. В конечном итоге, под угрозой выполнения оказываются госзадания лабораторий, выполнение проектов РФФ и РНФ. Недавно, вы, Владимир Владимирович, говорили о важности сохранения научных коллективов. Убедительно просим вмешаться в создавшуюся ситуацию и привлечь к ответственности лиц, работающих на развал института и нашего коллектива»

Людмила Парфенова, заведующая лабораторией органического синтеза Института нефтехимии и катализа