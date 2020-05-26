Ученые НИИ Башкирии в видеообращении к Путину жалуются на притеснения

В столице Башкирии ученые Института нефтехимии и катализа Уфимского федерального исследовательского центра РАН выступили с видеобращением к президенту Владимиру Путину. В своем послании они просят обратить внимание на ситуацию, происходящую в стенах института. По словам работников, глава центра Ахат Мустафин притесняет их. Они также просят обратить внимание на "беспочвенное" увольнение их коллеги Владимира Дьяконова. Ранее он занимал пост директора института.
Коллектив записал видеообращение к президенту страны Владимиру Путину, министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову, президенту Академии наук Александру Сергееву, главе Башкортостана Радию Хабирову с просьбой разобраться в ситуации.
Институт нефтехимии и катализа является одним из лидеров России и мировой науки по направлениям органическая химия и катализ. Научные показатели учреждения держатся на высочайшем уровне. В институте трудятся более 80 научных сотрудников, из которых более половины молодые ученые — кандидаты, доктора наук в возрасте до 25 лет.
По словам заведующей лабораторией органического синтеза Института нефтехимии и катализа Людмилы Парфеновой, с приходом на должность руководителя УФИЦ РАН Ахата Мустафина создалась контрпродуктивная обстановка.