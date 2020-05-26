Мэр Уфы рассказал о правилах посещения кладбищ 6 июня

Мэр Уфы обратился к жителям Башкирии с просьбой избегать массовости на кладбищах 6 июня. Об этом он рассказал 26 мая на оперативном совещании. Ранее на 6 июня был перенесён день поминовения и почитания в Башкирии.

В связи с коронавирусной обстановкой в Башкирии день поминовения был перенесён на 6 июня. Такая дата будет действовать только в этом году. Отмечается, что с 6 числа все кладбища будут работать в своём обычном режиме.