Мэр Уфы рассказал о правилах посещения кладбищ 6 июня

Мэр Уфы обратился к жителям Башкирии с просьбой избегать массовости на кладбищах 6 июня. Об этом он рассказал 26 мая на оперативном совещании. Ранее на 6 июня был перенесён день поминовения и почитания в Башкирии.
В связи с коронавирусной обстановкой в Башкирии день поминовения был перенесён на 6 июня. Такая дата будет действовать только в этом году. Отмечается, что с 6 числа все кладбища будут работать в своём обычном режиме.
На сегодняшнем совещании в администрации Уфы мэр города ещё раз обратился к жителям и напомнил им о новых правилах посещения кладбищ. Он попросил не создавать «ажиотаж» 6 июня. Массовые скопления людей всё ещё опасны. Кроме этого мэр башкирской столицы также напомнил всем, что с 6 июня кладбища можно посещать свободно. Также на места захоронений будут организованы дополнительные автобусы.