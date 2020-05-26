Пособия детям безработных и помощь аграриям: итоги оперативки в правительстве Башкирии

В Башкортостане расширят список получателей пособий на детей от 3 до 7 лет. Сейчас на сумму в размере почти 5 тысяч рублей могут рассчитывать родители, у которых доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума. Неработающие при этом претендовать на финансовую помощь не могут.

Ленара Иванова на оперативном совещании правительства предложила исключить указанное ограничение. На сегодня власти приняли около 28 тысяч заявлений. При этом нуждающихся гораздо больше. По словам вице-премьера, с начала года в 3 раза увеличилось число безработных. Андрей Назаров поддержал инициативу и поручил подготовить необходимые документы.

Во многом с безработицей в условиях пандемии можно связать и существенное сокращение налоговых поступлений в бюджет региона – на 21%. А вот отрасль, в которой работа, наоборот, кипит – сельское хозяйство. Аграрии Башкортостана завершают яровой сев.