Музыкант из Уфы записал песню вместе с Витасом

Мы изначально отправили ему 10 вариантов разных треков, ни одна ему не понравилась. И мы подумали, может, что-то башкиро-китайское сделать. Изначально вся аранжировка писалась под его контролем. Мы делали, писали, отправляли ему. Он проверял: здесь можно так, здесь – так.

Rena RNT