Музыкант из Уфы записал песню вместе с Витасом

Назад к звездам. Уфимский музыкант Рена РНТ записал песню в дуэте с Витасом, причем российский исполнитель сам вызвался создать совместный проект. Витас увидел клип уфимца в соцсетях.
Напомним, Рена РНТ получил широкую известность благодаря треку «Это же корот», выпущенному прошлым летом. А новая песня под названием «Back to the stars» уже доступна на всех цифровых площадках. В соавторстве также значится хип-хоп исполнитель Радмир Исмагилов, выступающий под псевдонимом Роди Диллон, и Арслан Ахметов. Запись песни проходила в удаленном режиме, вживую музыканты не общались.