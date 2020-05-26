Музыкант из Уфы записал песню вместе с Витасом

Назад к звездам. Уфимский музыкант Рена РНТ записал песню в дуэте с Витасом, причем российский исполнитель сам вызвался создать совместный проект. Витас увидел клип уфимца в соцсетях.

Напомним, Рена РНТ получил широкую известность благодаря треку «Это же корот», выпущенному прошлым летом. А новая песня под названием «Back to the stars» уже доступна на всех цифровых площадках. В соавторстве также значится хип-хоп исполнитель Радмир Исмагилов, выступающий под псевдонимом Роди Диллон, и Арслан Ахметов. Запись песни проходила в удаленном режиме, вживую музыканты не общались.

Мы изначально отправили ему 10 вариантов разных треков, ни одна ему не понравилась. И мы подумали, может, что-то башкиро-китайское сделать. Изначально вся аранжировка писалась под его контролем. Мы делали, писали, отправляли ему. Он проверял: здесь можно так, здесь – так.

Rena RNT