В России впервые обнаружили коронавирус у кошки

Всемирная организация по охране здоровья животных сообщила о первом питомце с коронавирусом. Инфекция подтвердилась у пятилетней домашней кошки. Питомца закрыли на карантин.

У кошки взяли мазки из горла и носа, а после тест показал положительный результат на COVID-19. Питомца посадили на карантина там же, где они живёт. Информации о том, был ли подтвержден коронавирус у её хозяев, нет.   

Известно, что кошки и собаки действительно могут быть носителями коронавируса. Об это сообщил вирусолог директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов. Однако шанс передачи вируса от животного к человеку очень мал.

Фото: Интернет. 