Блогер из Уфы, оскорбившая подписчиков, раскаялась в суде

Я просто рассказала, как все было. Судья спрашивал, как так вышло, что я все время сижу в интернете и не знаю о правилах. Я объяснила, что была на море и отдыхала, не хотела негативных мыслей. Я признаю свою ошибку в том, что я не люблю смотреть новости, но там бывает информация, которую надо слушать. Незнание закона не говорит ни о чем.

Гузель Шарафутдинова. блогер