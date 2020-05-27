Блогер из Уфы, оскорбившая подписчиков, раскаялась в суде

Скандальный блогер Гузель Шарафутдинова раскаялась в суде. Она призналась, что не знала о нарушении самоизоляции.
В Башкирии закончилась история Гузель Шарафутдиновой. Девушке, которая назвала подписчиков "подпердышами", придется заплатить штраф.
Напомним, в марте вместе с мужем и ребенком она вернулась из Таиланда. Уже тогда Главный санитарный врач распорядилась всем прибывшим из-за рубежа туристам уходить на самоизоляцию в связи с угрозой распространения коронавируса. Шарафутдинова же поехала в деревню к родителям, оскорбив своих подписчиков, которые указали ей на это. Таких людей она назвала "подпердышами".
События стали развиваться стремительно. В ближайшие сутки один из подписчиков подал на нее заявление в полицию, а уже в понедельник на совещании в Правительстве эту историю обсуждал Радий Хабиров.
После этого Шарафутдинова выступила с 10-минутным обращением, в котором искренне не понимала, в чем ей надо раскаяться. За супругу вступился и муж девушки - подписчиков Гузель он назвал "животными".
Все закончилось пару дней назад, у девушки состоялся суд по административному нарушению. Об этом она рассказала в своем аккаунте в Инстаграм. К слову, раскаяние все-таки наступило.