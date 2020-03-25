Муж скандальной блогерши из Уфы назвал ее подписчиков животными

На протяжении нескольких дней в Башкирии обсуждают поступок блогера Гузель Шарафутдиновой. Девушка резко высказалась о необходимости уходить на карантин после поездки в Таиланд. Теперь масла в огонь подлил ее супруг.

Супруг Гузель Шарафутдиновой, столичный бизнесмен Ильдус Салимгареев, выразил свое мнение о конфликте вокруг его жены. Молодая семья сейчас находится на изоляции в одном из районов Башкирии. Муж Шарафутдиновой снимает ежедневные отчеты в Instagram о том, как проходят их будни на карантине. В череде коротких роликов мужчина выложил в сторис и свое отношение к конфликту.

Вот в комментариях собрались животные, ничего человеческого! Просто отсутствие осознанности! Животные, которым дай волю, сожгут или вилами заколят Ильдус Салимгареев, муж Гузель Шарафутдиновой

Напомним, конфликт вокруг Гузель Шарафутдиновой начался с ее резкой реакции на советы своих подписчиков. Максимально подробный материал об этой истории наша редакция публиковала накануне, его можно почитать здесь.

После ее возвращения из Таиланда поклонники творчества инста-дивы посоветовали ей обратиться к врачам и уйти на карантин. Семья вернулась из отпуска 19 марта, а постановление главного санитарного врача России было подписано за день до этого. Такие меры в стране ввели из-за мировой пандемии коронавируса. Наша страна также оказалась подвержена этому новому заболеванию.

В ответ блогер назвала своих подписчиков “подпердышами”, посоветовала им поесть гречки и подтереться туалетной бумагой. Такое отношение людям не понравилось, на девушку написали заявление в полицию. Уже в понедельник Радий Хабиров дал поручение наказать девушку за хамское отношение к закону.

В тот момент казалось, что ситуация должна сойти на нет. Но Гузель отказалась извиняться и начала угрожать журналистом судом. У ее подписчиков на этот счет другое мнение: девушке посоветовали не позорить себя и досидеть карантин.

Опасения жителей республики не напрасны. Утром 24 марта Глава Башкирии сообщил о первых трех зараженных коронавирусом в Башкирии. Известно, что двое из них недавно вернулись из Франции, а третий больной постоянно ездил по работе в Москву. Вечером того же дня первый вице-премьер Андрей Назаров сообщил о четвертом пациенте с коронавирусом.

Вечером 24 марта в своем аккаунте Шарафутдинова сообщила, что врачи доехали до ее семьи и взяли все необходимые анализы.