В Башкирии запретят продавать разливное пиво в жилых домах

Они, как правило, собирают вокруг себя асоциальных личностей, которые нарушают тишину и покой граждан. В таких местах складывается неблагоприятная криминогенная обстановка. И все это под окнами у людей, в двух шагах от детской площадки, школы, детского сада. Причем круглосуточно, поскольку такие заведения продают алкоголь и ночью – при наличии лицензии общепита это не запрещено.

Константин Толкачев, председатель правительства Башкирии