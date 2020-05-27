В Башкирии запретят продавать разливное пиво в жилых домах

Курултай Башкирии рассматривает законопроект, запрещающий работу «наливаек». Небольшие заведения, где реализуют спиртные напитки и в ночное время, часто мешают жильцам соседних домов. Проект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.
Власти республики решили, что для таких заведений будет норма по площади. Если площадь «наливайки» будет менее 25 метров, её работа будет запрещена. Скорее всего, в итоговом проекте требований к таким магазинам будет ещё больше.
«Наливайки» часто становятся проблемой для жильцов домов, в которых они находятся. В такие заведения стекаются маргинальные, асоциальные личности, которые нарушают ночной покой. Если новые меры не улучшат ситуацию, власти снова вернут внимание к таким заведениям.
Фото: Интернет.