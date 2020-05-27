«Мы один из регионов-лидеров»: в Уфе врачи сдают антиковидную плазму

Уфимские врачи заготовили более 50 доз антиковидной плазмы. Это биоматериал, который сдают переболевшие коронавирусом. Плазму переливают тем, кто находится в тяжелом состоянии. 16 врачей Республиканской клинической больницы, который перенесли инфекцию, сдали плазму, не покидая рабочее место. Мобильная станция переливания крови развернулась прямо во дворе РКБ.
Только после проверки всех показателей допускают к сдаче плазмы. При любых отклонениях от нормы, донором не стать. Именно поэтому сегодня плазму сдавали только 16 врачей Республиканской клинической больницы. Желающих было больше, но допустили не всех. Дмитрий Синило сдает кровь регулярно, нейрохирург, переболевший коронавирусной инфекцией, надеется, что его плазма поможет тяжелобольным пациентам.
Сам же забор длится около 40 минут. Чтобы ускорить процесс, ведь врачи уже вышли на работу, мобильную станцию переливания крови разместили прямо во дворе Республиканской больницы имени Куватова. Есть ли антитела в плазме переболевших ковидом врачей, покажет клиническое исследование, и только потом пациентов будут лечить полученным биоматериалом.
Лечение тяжелобольных пациентов плазмой тех, кто переболел ковидом, в республике практикуют около двух недель. Это совместный проект Министерства здравоохранения Башкортостана и клиники БГМУ. И он дает результаты. Так, один пациент спустя сутки после переливания плазмы из реанимации был переведен в обычную палату.
Всего же на сегодняшний день уфимские врачи заготовили более 50 доз антиковидной плазмы. Сдать ее могут все, кто переболел коронавирусной инфекцией. Для этого необходимо приехать в Республиканскую станцию переливания крови. За это донорам, согласно указу Радия Хабирова, положены выплаты до 5 тысяч рублей в зависимости от количества сданного биоматериала.