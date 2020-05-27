«Мы один из регионов-лидеров»: в Уфе врачи сдают антиковидную плазму

Уфимские врачи заготовили более 50 доз антиковидной плазмы. Это биоматериал, который сдают переболевшие коронавирусом. Плазму переливают тем, кто находится в тяжелом состоянии. 16 врачей Республиканской клинической больницы, который перенесли инфекцию, сдали плазму, не покидая рабочее место. Мобильная станция переливания крови развернулась прямо во дворе РКБ.

Только после проверки всех показателей допускают к сдаче плазмы. При любых отклонениях от нормы, донором не стать. Именно поэтому сегодня плазму сдавали только 16 врачей Республиканской клинической больницы. Желающих было больше, но допустили не всех. Дмитрий Синило сдает кровь регулярно, нейрохирург, переболевший коронавирусной инфекцией, надеется, что его плазма поможет тяжелобольным пациентам.

Если человек хочет сдать, то он должен сдавать, но опять же это все добровольно. Так же как и сдача крови. Если моя плазма поможет пациентам с коронавирусной инфекцией, это будет хорошо после перенесенного заболевания. Дмитрий Синило, нейрохирург РКБ им. Г.Г. Куватова

Сам же забор длится около 40 минут. Чтобы ускорить процесс, ведь врачи уже вышли на работу, мобильную станцию переливания крови разместили прямо во дворе Республиканской больницы имени Куватова. Есть ли антитела в плазме переболевших ковидом врачей, покажет клиническое исследование, и только потом пациентов будут лечить полученным биоматериалом.

Я думаю, что у меня сформировались эти антитела, и если я помогу больным людям, почему бы и нет. Будут смотреть, и если это будет помогать, тут еще не определены антитела, эта кровь будет еще изучаться. И если она будет пригодна для лечения, то это будет очень хорошо. Руслан Саяхов, нейрохирург РКБ им. Г.Г. Куватова

Лечение тяжелобольных пациентов плазмой тех, кто переболел ковидом, в республике практикуют около двух недель. Это совместный проект Министерства здравоохранения Башкортостана и клиники БГМУ. И он дает результаты. Так, один пациент спустя сутки после переливания плазмы из реанимации был переведен в обычную палату.

Есть очень положительный эффект от лечебного введения заместительной терапии плазмой, мы один из регионов-лидеров, которые вслед за Москвой и Екатеринбургом стали использовать активно данный вид терапии. Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан