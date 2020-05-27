В Башкирии 95-летний ветеран войны получил новую квартиру

95-летнему фронтовику Магадею Абсалямову из Белорецкого района сегодня вручили сертификат на приобретение нового жилья. От неожиданного подарка ветеран даже расплакался. Ведь переезд предстоит из старенького деревянного дома без удобств и газа, который фронтовик возвел еще сам, сразу после войны.
В преклонном возрасте мужчина был вынужден топить печь. После того как сюжет о Магадее Бикбаевиче вышел в эфире новостей канала БСТ, дом ветерана был признан аварийным. Районная администрация в короткие сроки помогла оформить все необходимые документы. В новый дом фронтовик планирует переехать вместе с внучкой и правнуком.
Жилищный сертификат сегодня вручили и фронтовику Николаю Барменкову. В мае ему исполнилось 95 лет. Полгода назад, после смерти супруги, ветеран остался один в деревенском доме. Теперь планирует переехать в город Белорецк, поближе к детям.