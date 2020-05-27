В Уфе может появиться арт-объект, посвященный писателям Довлатову и Платонову

Ленинград – Нью-Йорк – Уфа. В башкирской столице может появиться новая достопримечательность. Идею арт-объекта, посвященного Сергею Довлатову, поддержали эксперты Всероссийского конкурса «Культурный след». Сейчас уже немногие вспомнят, что знаменитый писатель, который последние годы своей жизни провел в штатах, родился в Башкортостане.

Он считал себя новым американцем, а Нью-Йорк называл своим последним городом, после которого только на Луну. Впрочем, главными героями его рассказов были советские люди. Да и сам Сергей Довлатов не скрывал: первый литературный импульс он получил не где-то там, а в период эвакуации в Уфе.

Я поведал об этой встрече друзьям. Унылые люди сказали, что это мог быть и не Андрей Платонов. Мало ли загадочных типов шатается по бульварам?.. Какая чепуха! В описанной истории даже я – фигура несомненная! Так что же говорить о Платонове?! Сергей Довлатов. «Ремесло»

Вот та самая улица, где, по мнению писателя, произошло его литературное крещение. Довлатову было 3 месяца. Со слов матери, во время прогулки к ним подошел уже известный на тот момент Андрей Платонов и попытался ущипнуть малыша за щечку. Эту то ли реальную, то ли мифическую встречу решили воплотить в арт-объекте, который его авторы хотят установить в этом сквере.

Электрический переулок – это очень символично, потому что первое произведение Андрея Платонова называлось «Электрификация». Примерно в том направлении находится Амурская улица, где во время эвакуации в годы войны жил Платонов. А рядом улица Гоголя, где находится дом, где родился Сергей Довлатов. И улица Гоголя – это тоже символично, потому что, как известно, вся русская литература вышла из гоголевской «Шинели». Артур Валеев, автор проекта арт-объекта

Сергей Довлатов прожил в Уфе всего несколько месяцев, а не три года, как ошибочно полагали некоторые литературоведы. В башкирскую столицу он больше никогда не приезжал. И все же многие современные писатели называют его нашим, угадывая в творчестве местные традиции.

Годы жизни в Уфе отразились и в творчестве Андрея Платонова: после войны в его пересказе вышли башкирские народные сказки.

Андрей Платонов жил в этом до сих пор сохранившемся, правда, теперь уже бесхозном доме. Сейчас здесь все поросло плющом. Но именно здесь писатель создал несколько своих произведений, до того момента, пока в 1942 году его не призвали на фронт в качестве военного корреспондента газеты «Красная звезда».

Судьбы обоих писателей схожи. В советские годы они попали под пристальное внимание чекистов. Платонов умер в 50-х. Произведения Довлатова по идеологическим причинам не принимали в журналах. В августе 1978 года из-за преследования властей он эмигрировал из Советского Союза. А в 90-м умер.

Изобразить двух писателей авторы предлагают в необычном формате. Можно, например, пойти по примеру Томска, где скульпторы нестандартно изобразили Антона Чехова. Идея уфимского арт-объекта – встреча Довлатова и Платонова – попала в шорт-лист Всероссийского конкурса новых достопримечательностей. Теперь осталось самое главное: идею должны поддержать уфимцы и местные власти.