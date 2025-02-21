В Уфе прошёл круглый стол, посвящённый памяти национальных героев

Память о героях и их роль в современном мире. На площадке Евразийского НОЦ состоялся научный круглый стол с участием международных представителей. Тема обсуждения – «Национальные герои в мемориально-символическом наследии Великой Отечественной войны в контексте современных реалий СВО».

Мероприятие стало одним из финальных в рамках проекта, реализованного на грант Главы Башкортостана. В ходе научной дискуссии специалисты обсудили актуальные проблемы интерпретации исторической памяти, национальных героев, общности исторических судеб и боевого братства народов Башкортостана и всей страны.