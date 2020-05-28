Специалист рассказал, почему нельзя полностью заряжать телефон

Без крайней необходимости не нужно оставлять телефон на зарядке всю ночь. Это может плохо сказаться на его работоспособности. Такой совет дал специалист Михаил Коган.
Нужно стараться не разряжать телефон больше 20-30 %. Кроме этого, нужно избегать и полной зарядки телефона. Из-за частого, полного заряжения телефона батарея изнашивается.
Рекомендуется держать уровень заряда телефона на 30-80 %. Это позволит удвоить число полных циклов заряда и разряда аккумулятора. Существуют специальные приложения, которые могут автоматически остановить зарядку. С помощью специальных приложений можно также проконтролировать и разряд батареи.