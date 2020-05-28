Всем нуждающимся школьникам в России подарят компьютеры

За лето 2020 все нуждающиеся школьники в России получат компьютеры. Такая акция проводится Агентством стратегических инициатив и Министерством просвещения. Об этом сообщила глава АСИ Светлана Чупшева.

В рамках акции «Помоги учиться дома» школьникам из малообеспеченных семей подарят компьютеры. Такая инициатива поможет детям учиться дистанционно. Хотя учебный год закончился, но акцию решили продлить на всё лето до сентября.