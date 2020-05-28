Всем нуждающимся школьникам в России подарят компьютеры

За лето 2020 все нуждающиеся школьники в России получат компьютеры. Такая акция проводится Агентством стратегических инициатив и Министерством просвещения. Об этом сообщила глава АСИ Светлана Чупшева.
В рамках акции «Помоги учиться дома» школьникам из малообеспеченных семей подарят компьютеры. Такая инициатива поможет детям учиться дистанционно. Хотя учебный год закончился, но акцию решили продлить на всё лето до сентября.
Предполагается, что за лето потребность малообеспеченных школьников в компьютерах полностью покроется. Волонтёры продолжают доставлять технику нуждающимся семьям. Всё проводится бесплатно, а техника останется у детей, даже когда они уже будут ходить в школы.