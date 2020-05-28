Как избежать утечки личной информации во время работы в Zoom

С переходом на удалённую работу и дистанционную учёбу большую популярность завоевало приложение Zoom. При его использовании нужно соблюдать ряд мер, чтобы защитить свою личную информацию. Об этом рассказал эксперт Павел Мясоедов.

Для безопасной работы в Zoom нужно помнить о нескольких пунктах. Во-первых, устанавливать приложение нужно только из официальных источников. У гаджетов есть свои официальные платформы, откуда можно с уверенностью загружать желанные программы.

Во-вторых, нужно придумать надёжный сложный пароль. Не стоит делиться со всеми PMI (идентификатор персональной конференции) или ссылкой на конференцию. Зная PMI, к конференции могут подключиться посторонние.