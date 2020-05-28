Радий Хабиров пригрозил начать увольнять директоров школ в Башкирии

На еженедельном оперативном совещании в Правительстве Башкирии был поднят вопрос проведения последних звонков в школах. Напомним, праздник пройдет завтра, 29 мая, в режиме-онлайн. В этот день будет запрещена продажа алкогольной продукции, а выпускникам нельзя собираться в ресторанах и кафе.

В связи с эпидемиологической обстановкой в регионе все мероприятия запрещены. В некоторых школах дети собираются друг с другом в удаленном режиме по видеосвязи. Однако, если дети соберутся на праздничное мероприятие, директор школы будет уволен. Об этом Глава Башкирии заявил в ходе совещания.