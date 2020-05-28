Сколько нужно денег, чтобы пережить финансовый кризис в Уфе

Жители российских городов рассказали, сколько им нужно денег, чтобы пережить кризис. Среди опрошенных оказались и жители Уфы. Сумма, необходимая уфимцам, оказалась больше средней суммы по стране.

Чтобы пережить кризис, жителям Уфы нужна сумма в 376, 1 тысяч рублей. Об этом заявили опрошенные жители башкирской столицы. Цифра оказалась седьмой по России. Жители Уфы обогнали и своих соседей из Казани, где по скромным расчётам горожанам потребовалось 369, 3 тысяч рублей. Средняя сумма по России всего 350 тысяч.

Москва оказалась на втором месте. Там жителю нужно 521, 5 тысяч рублей. Самым дорогим оказался Санкт-Петербург, где выжить в условиях кризиса можно с 582 тысячами рублей. Исследование проводилось в 37 городах.