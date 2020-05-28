«Такой призыв у нас впервые»: в Башкирии готовят к отправке первый эшелон призывников

Военный комиссариат Башкортостана готовится к отправке первого эшелона с призывниками. Вооруженные силы России пополнят более 5 тысяч новобранцев из нашей республики. Помимо традиционного медицинского осмотра, будущие защитники Родины сдают анализы и на коронавирус.

Прежде чем выйти на плац сборного пункта, призывники проходят тщательный медицинский контроль. Уже традиционный замер температуры, далее – замена использованных масок и перчаток на новые, средства индивидуальной защиты выдаются на месте. После – обязательный экспресс-тест на COVID-19. Передвижная лаборатория выдаёт результат через полчаса после забора крови.

Думали, что нас будут встречать солдаты, а нас встречают врачи в химзащитных костюмах. Нам выдали новые перчатки, новые маски. Проверили всех и запускали по очереди, соблюдая дистанцию 1,5 метра. Артур Минниханов, призывник

На сегодняшний день у нас прошли более 80 призывников. И у всех призывников был отрицательный результат на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Арсланбек Муталипов, начальник Центра военно-врачебной экспертизы Военного комиссариата Республики Башкортостан

Призывники к принятым мерам безопасности относятся с пониманием. Дистанцию соблюдают и при прохождении традиционного медосмотра. Столпотворения в коридорах нет, свою очередь новобранцы ожидают на улице, соблюдая дистанцию в полтора метра. Для их трансфера на железнодорожный вокзал подготовили автобус, который обработали специальным раствором. Включая багажное отделение и пассажирский салон.

Повышенные меры безопасности, связанные с предотвращением возникновения и распространения коронавируса, приняты не только на республиканском сборном пункте, но и во всех военкоматах региона. Из Балтачевского района на службу в текущем призыве будут отправлены 45 человек, шестеро из которых уже прибыли в Уфу.

Обработали машину, которая будет везти призывников, обработали наших призывников. Все они имеют маски и перчатки. Ансар Арсланов, военный комиссар Балтачевского и Татышлинского районов

Такой призыв у нас впервые, с учетом коронавирусной инфекции. В войска из республики будут направлены более 5 тысяч новобранцев. Проходить службу они будут от Калининграда до Уссурийска. Солдат мы отправляем во все округа и виды войск. Айрат Зарипов, начальник отдела военного комиссариата Республики Башкортостан

Призывники из Башкортостана ежегодно получают отличную оценку от командования всех видов войск, в которых ребята проходят срочную службу. Высоких результатов офицеры ждут и от этих защитников Родины. Весенний призыв продлится до 15 июля.