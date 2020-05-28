В Уфе супруги-волонтёры помогают находящимся на карантине

Лекарства, сладости, детские вещи и не только. Это то, что чаще всего просят привезти пациенты обсерваторов. В нашем следующем сюжете речь пойдет о молодой семье из Шамонино, где оба супруга в свободное от работы время помогают тем, кто находится на карантине.
Между работой и выездами в обсерватор – прогулка с собакой. Найти общий язык с четвероногим для Аллы не проблема. Она кинолог-волонтер. Свободное от работы время посвящает поиску пропавших людей. Не осталась Алла в стороне и во время пандемии, связанной с коронавирусной инфекцией. Только помогает она уже не тем, кто потерялся, а людям, находящимся на карантине.
В рядах волонтеров Башкортостанского регионального отделения РОССОЮЗСПАС не только Алла, но и ее супруг. В свободное время Руслан также ищет пропавших людей. Появляться в трудную минуту для молодой семьи из Шамонино стало уже призванием. Ведь ко всему прочему Руслан работает пожарным. Волонтерством оба супруга начали заниматься два года назад.
А сидеть на месте им точно не приходится. Работа, волонтерство, а еще и за хозяйством следить успевают. И каждый раз, читая слова благодарности от тех, кто нуждался в помощи, они с новыми силами продолжают творить добро.