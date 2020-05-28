В Уфе супруги-волонтёры помогают находящимся на карантине

Лекарства, сладости, детские вещи и не только. Это то, что чаще всего просят привезти пациенты обсерваторов. В нашем следующем сюжете речь пойдет о молодой семье из Шамонино, где оба супруга в свободное от работы время помогают тем, кто находится на карантине.

Между работой и выездами в обсерватор – прогулка с собакой. Найти общий язык с четвероногим для Аллы не проблема. Она кинолог-волонтер. Свободное от работы время посвящает поиску пропавших людей. Не осталась Алла в стороне и во время пандемии, связанной с коронавирусной инфекцией. Только помогает она уже не тем, кто потерялся, а людям, находящимся на карантине.

Вообще в обсервации созданы все условия для проживания людей. Но за 14 дней самоизоляции у них все равно возникает какая-то потребность в лекарствах, в каких-то детских товарах, продуктах питания. Там фрукты, сладкое. Вот я привозила людям продукты. Выходить им нельзя. Алла Михайлова, волонтёр

В рядах волонтеров Башкортостанского регионального отделения РОССОЮЗСПАС не только Алла, но и ее супруг. В свободное время Руслан также ищет пропавших людей. Появляться в трудную минуту для молодой семьи из Шамонино стало уже призванием. Ведь ко всему прочему Руслан работает пожарным. Волонтерством оба супруга начали заниматься два года назад.

То есть мы решили, хотели попробовать, а вдруг получится. Вроде как, получилось, и занимаемся и очень рады. И коллектив. В свободное от службы занимаемся этим, помогаем людям. Я думаю, это правильно. И человек не сидит на месте, ведь движение – это жизнь. Руслан Акбаров, волонтёр