Глава Минздрава совершит рабочую поездку в Башкирию

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко совершит рабочую поездку в республику Башкортостан. В регионе он примет участие в открытии нового филиала РКИБ, которая расположена в поселке Зубово под Уфой. Глава ведомства прибудет в субботу, 30 мая.

В Башкирии глава Минздрава посетит множество объектов здравоохранения. Среди них кардиоцентр, детская КБ и региональный онкодиспансер. Также он выступит на практической конференции в режиме видеоконференцсвязи. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава России.