«Вы - умные люди»: Михаил Мурашко оценил новый инфекционный центр в Башкирии

В Башкирию 30 мая прибыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Совместно с Главой РБ Радием Хабировым министр открыл новый инфекционный центр для пациентов с коронавирусом под Уфой. Позже Михаил Мурашко высказал свое мнение по поводу центра и высоко оценил использованные при строительстве технологичные решения.

На торжественном открытии нового инфекционного центра Михаил Мурашко отметил, что все было сделано грамотно. Также министр поблагодарил Радия Хабирова, его коллег, строителей и медработников. Мурашко отметил, что впереди страну ждет модернизация первичного звена здравоохранения.

То, что я сегодня увидел, на мой взгляд, это великолепное инженерное решение. Всё технологически, медицински увязано за столь короткий промежуток времени. Ещё раз повторю: это рекордные сроки. Поэтому такой формат должен реплицироваться. Нас впереди ждёт модернизация первичного звена здравоохранения. Это амбулаторно-поликлинические подразделения, которые должны быть приспособлены с учётом новых вызовов, в том числе для распределения потоков обращающихся в медицинские организации – взрослого и детского населения, температурящих.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

Подчеркнул Михаил Мурашко и то, что персонал медицинских учреждений должен чувствовать свою защищенность, безопасность. Ведь сейчас медработникам приходится работать с опасной болезнью. И в новом центре такая возможность есть.