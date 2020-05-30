«Вы - умные люди»: Михаил Мурашко оценил новый инфекционный центр в Башкирии

То, что я сегодня увидел, на мой взгляд, это великолепное инженерное решение. Всё технологически, медицински увязано за столь короткий промежуток времени. Ещё раз повторю: это рекордные сроки. Поэтому такой формат должен реплицироваться. Нас впереди ждёт модернизация первичного звена здравоохранения. Это амбулаторно-поликлинические подразделения, которые должны быть приспособлены с учётом новых вызовов, в том числе для распределения потоков обращающихся в медицинские организации – взрослого и детского населения, температурящих.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ