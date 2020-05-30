«Вы - умные люди»: Михаил Мурашко оценил новый инфекционный центр в Башкирии

В Башкирию 30 мая прибыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Совместно с Главой РБ Радием Хабировым министр открыл новый инфекционный центр для пациентов с коронавирусом под Уфой. Позже Михаил Мурашко высказал свое мнение по поводу центра и высоко оценил использованные при строительстве технологичные решения.
На торжественном открытии нового инфекционного центра Михаил Мурашко отметил, что все было сделано грамотно. Также министр поблагодарил Радия Хабирова, его коллег, строителей и медработников. Мурашко отметил, что впереди страну ждет модернизация первичного звена здравоохранения.
Подчеркнул Михаил Мурашко и то, что персонал медицинских учреждений должен чувствовать свою защищенность, безопасность. Ведь сейчас медработникам приходится работать с опасной болезнью. И в новом центре такая возможность есть.