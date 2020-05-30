Глава Минздрава России поддержал идею строительства детского онкоцентра в Башкирии

В Башкирии может появиться детский онкологический центр. Идею строительства Республиканского центра детской онкологии и гематологии в рамках национального проекта «Здравоохранение» поддержал Глава Минздрава России Михаил Мурашко. Обсуждался вопрос во время рабочего визита в Республиканскую детскую клиническую больницу.

30 мая Михаил Мурашко и Радий Хабиров успели посетить несколько медорганизаций в Уфе. В их число вошла и Республиканская детская клиническая больница. Структура медучреждения включает в себя отделения хирургического и соматического профилей, амбулаторно-поликлинической и диагностической службы, круглосуточный стационар.

Коллектив больницы – это 1 300 медицинских сотрудников, в их числе – 341 врач. РДКБ сегодня оказывает помощь по 14 профилям, в том числе в области детской хирургии, травматологии и ортопедии, неонатологии и офтальмологии. Главврач Рустэм Ахметшин отметил, что на современном этапе специалисты уделяют большое внимание качеству и снижению детской смертности в регионе.

Михаил Мурашко и Радий Хабиров обсудили вопрос строительства Республиканского центра детской онкологии и гематологии в рамках национального проекта «Здравоохранение» на базе РДКБ. Проектные работы обойдутся региональному бюджету в 22 млн рублей. Саму идею строительства онкоцентра министр здравоохранения РФ поддержал.

Вопрос гематологической помощи, помощи детям с онкогематологичскими заболеваниями, безусловно, важен. Поэтому проект должен продвигаться. Он в высокой стадии готовности для принятия решения. Я вижу, что у проекта есть перспектива. Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ