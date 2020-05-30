«Молодцы, ребята!»: Михаил Мурашко встретился с медиками-волонтерами в Уфе

Во время рабочего визита в Уфе министр здравоохранения России Михаил Мурашко и Глава Башкирии Радий Хабиров встретились с медиками-волонтерами. Им министр выразил особую благодарность за работу в это непростое время. Встреча прошла в волонтерском центре Башкирского государственного медицинского университета.
Волонтерский центр был создан еще в мае 2011 года. Сегодня в него входят медицинское, социальное, событийное, спортивное и международное направления. Во время пандемии коронавируса, охвативший и Башкирию, волонтеры принимают звонки от граждан, находящихся на карантине или самоизоляции.
Также они отвечают на вопросы во время телефонных разговоров с пожилыми или маломобильными людьми. Обеспечение продуктами и лекарствами, оказание психологической помощи – это тоже лежит на плечах волонтеров. Министр здравоохранения РФ выразил им особую благодарность за проделанную работу.
Напомним, что во время онлайн-конференции с волонтёрами-медиками, Михаил Мурашко также ответил на вопрос, интересующих многих сегодня. Глава Минздрава рассказал о том, когда же в России появится вакцина от коронавируса. По его словам, это произойдет уже в августе-сентябре.
Фото: Пресс-служба Главы РБ