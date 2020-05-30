Легендарные 8-этажки в Уфе отреставрируют к октябрю 2020 года

Впервые за историю существования уфимских восьмиэтажек проводится специализированная реставрация. Памятнику архитектуры возвращают исторический облик. Разработана научно-проектная документация. Выделено чуть более 17 миллионов рублей. Реставрацию планируют завершить до 1 октября 2020 года.
Балкон 8-этажки – ценный архитектурный элемент. Но для жителей в первую очередь всё-таки элемент квартиры, который с каждым днём становится менее безопасным. Трагических случаев из-за обрушения частей здания, к счастью, не было. Трагедия была в другом. Памятник архитектуры медленно, но верно терял свой исторический облик.
Последний раз восьмиэтажки благоустраивали в прошлом году. Тогда жители дома добились участия в двух программах благоустройства – «Башкирские дворики» и «Ремонт подъездов». Ранее ремонтировали фасад. Но балконы и лепнину не трогали.
Здания проектировали ленинградские архитекторы. Когда-то первые в городе высотки строили по очереди. Первый дом был сдан в 1954 году, его «младший брат» – спустя 3 года. Может, поэтому в их облике множество различий, хотя горожане часто и называют здания на улице Первомайской уфимскими башнями-близнецами. Сейчас они стали некими воротами в Калининский район.
Реставрировать здания будут тоже поочередно. Сначала как раз то здание, что, по словам строителей, оказалось сложнее. Архитектурные элементы со здания снимают. Например, балюстрады – элементы сталинского ампира.
На фотографиях 50-х годов нет застеклённых балконов и, конечно же, наружных кондиционеров. Убрать их должны будут сами собственники. Взамен строители не просто воссоздадут исторический облик, на балконы можно будет выйти, не опасаясь за безопасность свою и прохожих.
Общая стоимость реставрации двух зданий – чуть более 17 миллионов рублей. Оплата – средствами самих жильцов, точнее, денег, собранных за капремонт. Первые высотки Уфы сейчас так и остались самыми высокими в округе. Рядом со сталинскими восьмиэтажками – пятиэтажные дома: Никита Хрущёв был против, назвал высокие потолки и лепнину архитектурным излишеством. Вряд ли тогда он думал, что это излишество станет историей.