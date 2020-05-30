Легендарные 8-этажки в Уфе отреставрируют к октябрю 2020 года

Впервые за историю существования уфимских восьмиэтажек проводится специализированная реставрация. Памятнику архитектуры возвращают исторический облик. Разработана научно-проектная документация. Выделено чуть более 17 миллионов рублей. Реставрацию планируют завершить до 1 октября 2020 года.

Балкон 8-этажки – ценный архитектурный элемент. Но для жителей в первую очередь всё-таки элемент квартиры, который с каждым днём становится менее безопасным. Трагических случаев из-за обрушения частей здания, к счастью, не было. Трагедия была в другом. Памятник архитектуры медленно, но верно терял свой исторический облик.

8-этажки в течение почти 70 лет своего существования время от времени подновлялись, лепнина, которая осыпалась, как-то там чистилась. Что касается именно реставрации капитальной, то её за 70 лет не было, конечно же. Павел Егоров, историк, краевед

Последний раз восьмиэтажки благоустраивали в прошлом году. Тогда жители дома добились участия в двух программах благоустройства – «Башкирские дворики» и «Ремонт подъездов». Ранее ремонтировали фасад. Но балконы и лепнину не трогали.

Ремонт фасада здесь был сделан ещё в 2015 году, но, к сожалению, в 2015 году мы не смогли провести ремонт архитектурных элементов здания, т.к. для этих работ необходима специализированная подрядная организация, имеющая разрешение на работу на объектах культурного наследия. В прошлом году мы разработали научно-проектную документацию на ремонт архитектурных элементов и крыши, в текущем году подрядная организация приступила уже к ремонтным работам. Олег Койда, начальник отдела регионального оператора Республики Башкортостан

Здания проектировали ленинградские архитекторы. Когда-то первые в городе высотки строили по очереди. Первый дом был сдан в 1954 году, его «младший брат» – спустя 3 года. Может, поэтому в их облике множество различий, хотя горожане часто и называют здания на улице Первомайской уфимскими башнями-близнецами. Сейчас они стали некими воротами в Калининский район.

Совершенно разные. Здесь совершенно разная композиция на крыше. Здесь одно ограждение одной формы, на другом доме – другие. Даже отличается, скажем так, уклон крыши. Так что они вообще не идентичны. – Это усложняет работу? – Да. Особенно на 26 доме. Там декоративные бетонные пики высотой около 2 метров. Евгений Никитин, главный инженер строительной компании

Реставрировать здания будут тоже поочередно. Сначала как раз то здание, что, по словам строителей, оказалось сложнее. Архитектурные элементы со здания снимают. Например, балюстрады – элементы сталинского ампира.

На фотографиях 50-х годов нет застеклённых балконов и, конечно же, наружных кондиционеров. Убрать их должны будут сами собственники. Взамен строители не просто воссоздадут исторический облик, на балконы можно будет выйти, не опасаясь за безопасность свою и прохожих.