Участники автопробега из Башкирии в Луганскую область навестили ветерана 112-й Башкавдивизии

Участники автопробега из Башкортостана в Луганскую область навестили Героя Советского союза Георгия Платонова. Он – ветеран Великой Отечественной войны и командир эскадрона легендарной 112-й Башкавдивизии.
Сейчас герой живет в городе Хвалынске Саратовской области. Его дом расположен на улице, названной в его честь.
Участники автопробега привезли в подарок фронтовику один из главных символов республики – башкирский мед. Георгий Платонов с радостью узнал, что Шаймуратову наконец дали звание Героя страны и поделился с гостями своими воспоминаниями о войне.
Автопробег стартовал 29 июня из деревни Шаймуратово. Конечная точка – Изварино. Цель акции – передать копии знамен и табличек погибших солдат Башкавдивизии. Их установят на мемориале Минигали Шаймуратова в Луганской области.