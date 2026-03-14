В Уфе состоялся турнир при участии ветеранов СВО

В Уфе прошёл спортивный турнир при участии ветеранов спецоперации. Многие – после тяжёлых ранений, у некоторых отсутствуют конечности, что не мешало им ставить личные рекорды.

Человеческие возможности безграничны. Частый герой наших репортажей Артём Мухарямов не устаёт это доказывать. На спецоперации мужчина лишился правой руки, что не помешало ему заниматься спортом и добиться успехов в этом деле.

Другой участник в зоне СВО потерял обе ноги, но не потерял характер. Здесь выступает в дисциплине жим лёжа. Веса, может, и не большие, но это и не самое главное.

Эти спортсмены – участники проекта «Сильные люди», который реализуется на грант Главы Башкортостана и даёт ветеранам СВО возможность бесплатно тренироваться. Спорт, как считают организаторы, – лучший способ реабилитации.