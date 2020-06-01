В Башкирии перестанут эксплуатировать восемь полигонов ТКО

В Башкортостане в течение года восемь полигонов ТКО перестанут эксплуатировать. Речь идет о местах сбора мусора на территории Стерлитамака, Нефтекамска, Бирска, Салавата, Краснокамского, Дуванского, Кармаскалинского и Уфимского районов.
Это связано с тем, что они загружены более чем на 90%. Вопросы вывоза мусора обсудили сегодня на видеоселекторном совещании в Правительстве. В минувшие выходные инспекторы Минэкологии проверили все 34 полигона ТКО в части предотвращения возгорания отходов и предупреждения внештатных ситуаций. Речь также зашла о качестве уборки.
Вице-премьер Борис Беляев напомнил, что до 15 июня показатель фотофиксации вывоза мусора с контейнерных площадок должен стать абсолютным. Сегодня же средние данные по республике едва достигают 94%. Отчасти из-за того, что регоператоры не выполняют свои обязанности должным образом. Вопрос повышения тарифов для населения откладывается.