В Башкирии перестанут эксплуатировать восемь полигонов ТКО

Мы должны будем все наши контейнерные площадки правильно сфотографировать, под правильным ракурсом, как мы с вами и договаривались. И потом эта систему будет сравнивать площадку до и после. Если количество будет в красной зоне несфотографированных площадок, то мы будет считать это жалобой.

Борис Беляев, заместитель Премьер-Министра Правительства - министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан