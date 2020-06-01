Глава Минкульта Башкирии посетила учреждения культуры Сибая

Министр культуры Башкирии Амина Шафикова побывала с рабочим визитом в Сибае. Там она ознакомилась с ходом работ по реновации местной филармонии, а также посетила Детскую музыкальную школу. К слову, в образовательном учреждении в прошлом году завершился капитальный ремонт.
Глава ведомства ознакомилась с ходом работ по реновации Сибайской государственной филармонии, которая проходит в рамках реализации национального проекта «Культура», утверждённого майским указом Владимира Путина. Кроме того, в рамках нацпроекта детские школы искусств Сибая приобрели музыкальные инструменты. Речь, в частности, идет о фортепиано «Рубинштейн», кураях, концертных и ученических домбрах.
Отметим, что детская школа искусств города стала одним из победителей конкурсного отбора на создание виртуального концертного зала по региональному проекту «Цифровая культура». На эти цели выделено более 1 млн рублей. Приобретено мультимедийное оборудование, обновлен экран. Новое оборудование позволит горожанам наслаждаться не только просмотром концертов симфонической музыки, но и «живым звучанием». Виртуальный концертный зал планируется открыть на День города, который традиционно проводится в августе.