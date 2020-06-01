Глава Минкульта Башкирии посетила учреждения культуры Сибая

Отметим, что детская школа искусств города стала одним из победителей конкурсного отбора на создание виртуального концертного зала по региональному проекту «Цифровая культура». На эти цели выделено более 1 млн рублей. Приобретено мультимедийное оборудование, обновлен экран. Новое оборудование позволит горожанам наслаждаться не только просмотром концертов симфонической музыки, но и «живым звучанием». Виртуальный концертный зал планируется открыть на День города, который традиционно проводится в августе.