Жители Уфы массово жалуются на шум у Белой, который мешает спать

В Уфе жители целого микрорайона не могут спать по ночам. С проблемой нарушения тишины в ночное время столкнулись жильцы домов южного склона берега реки Белая. Сотрудники Бельского района водных путей обвиняются в нарушении тишины.

Около 50 жителей микрорайона написали в прокуратуру коллективное обращение, так как обращение в систему «Инцидент-менеджмент» не помогло в ситуации. Речники пообещали не проводить работы с 23:00 до 9:00, однако обещание не сдержали.

Жители целого микрорайона Уфы не могут спать, мы требуем, чтобы за нарушение наших прав руководители предприятия понесли установленную законом ответственность. местная жительница

По действующему законодательству за нарушение тишины в ночное время предусмотрена ответственность в виде штрафов. Так, размер штрафа для юридических фирм может достигать 80 тысяч рублей.