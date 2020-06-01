Жители Уфы массово жалуются на шум у Белой, который мешает спать

В Уфе жители целого микрорайона не могут спать по ночам. С проблемой нарушения тишины в ночное время столкнулись жильцы домов южного склона берега реки Белая. Сотрудники Бельского района водных путей обвиняются в нарушении тишины.
Около 50 жителей микрорайона написали в прокуратуру коллективное обращение, так как обращение в систему «Инцидент-менеджмент» не помогло в ситуации. Речники пообещали не проводить работы с 23:00 до 9:00, однако обещание не сдержали.
По действующему законодательству за нарушение тишины в ночное время предусмотрена ответственность в виде штрафов. Так, размер штрафа для юридических фирм может достигать 80 тысяч рублей.
Фото: Интернет.