Найден новый способ остановить распространение коронавируса

На сегодняшний день в мире складывается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Эксперт нашел новый способ остановить распространение COVID-19.

Микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил предлагает в борьбе с распространением COVID-19 использование обеззараживающих свойств меди. Эксперт подчеркнул, что вирус держится на различных поверхностях до 72 часов. Однако на меди он погибает спустя через четыре часа.

Врач рассказал, что это связано с тем, что ионы металла атакуют липидную мембрану вируса, после чего проникают внутрь и уничтожают его ДНК. Об этом он рассказал изданию Times.