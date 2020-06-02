В Уфе могут перенести празднование Дня города

Из-за непростой эпидемиологической ситуации по всему миру отменяются или переносятся крупные мероприятия и праздники. Уфа не стала исключением. День города в башкирской столице также планируется перенести.

12 июня в Уфе отмечается не только День России, но и День города. Однако в этом году из-за коронавируса праздник решено перенести. Об этом заявил мэр Уфы на оперативном совещании в администрации сегодня.

Поступило предложение о переносе празднования 12 июня – Дня города – на 11 октября, совместив его с Днем Республики. Это обращение направлено в городской Совет. Решение будет принято депутатами в ближайшее время. Ульфат Мустафин, мэр Уфы

Окончательное решение будет принято позже. Всё зависит от темпа роста зараженных в Уфе и республики в целом. На данном этапе проведение массовых мероприятий крайне опасно.