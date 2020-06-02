Какие парки в Уфе обработают от комаров: полный список

Предоставляем полный список: Сквер им. Маяковского; Парк Мемориальный; Сквер по ул. 8 Марта; Площадь имени Ленина; Сад им. Кирова (по Бабушкина); Центральный парк культуры и отдыха им. М. Гафури; Парк им. И. Якутова; Парк «Волна» по ул. Ахметова;Сад им. Салавата Юлаева; Парк «Кашкадан»; Парк в Демском районе; Парк «Нефтехимиков»; Парк «Первомайский»; Парк им. Н. Гастелло; Парк им. М. Калинина; Парк Победы; Парк им. Ленина (бывший Матросова); Сад им. С.Т. Аксакова; Сквер по ул. 50 лет СССР; Сквер у ДК УЗЭМИК (по проспекту Октября); Парковая зона у памятника Салавату Юлаеву; Сквер перед Домом Правительства; Сквер им. Худайбердина (около Дома печати); Сквер у к/т «Победа»; Сквер у Монумента Дружбы; Сквер им. Дзержинского; Сквер у ТЦ «Башкортостан»; Сад микрорайона возле центр. ЗАГСа; Сквер перед УФИЦ РАН; Сквер «Зеленая Роща»; Непейцевский дендропарк; Лесопарк им. Лесоводов Башкортостана.