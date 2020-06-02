Жители Башкирии рассказали, верят ли они в существование коронавируса

Редакция bash.news провела опрос подписчиков в социальных сетях. Мы решили спросить у людей, насколько сильно они верят в существование коронавируса.

Сразу оговоримся, что по долгу работы у нас никаких сомнений нет - коронавирус существует. У некоторых из нас даже есть знакомые, которые прямо сейчас лежат в больницах в тяжелом состоянии.

Однако много и тех, кто скептически относится к пандемии - не соблюдает масочный режим и социальную дистанцию. Мы решили проверить, на самом ли деле в Башкирии так много скептиков.

Результаты опроса показали результаты, которые нас удивили. 32,25% опрошенных считают, что вирус существует, а для того, чтобы не подхватить заразу, нужно соблюдать все меры предосторожности.

При этом 32,09%, наоборот, не верят в существование коронавируса. 29,5% людей раньше верили, что вирус опасен, а теперь - сомневаются. Но только 6,16% опрошенных поверили в вирус с развитием пандемии.