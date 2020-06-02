Радий Хабиров провел первый «Сельский час»

Развитие мясного животноводства республики обсудили на первом «Сельском часе». В рабочем графике Главы Башкортостана появилось новое отраслевое совещание, посвященное вопросам агропромышленного комплекса.
По данным Министерства сельского хозяйства, в прошлом году в Башкортостане произвели 263 тысячи тонн мяса. По этому показателю республика занимает 10 место среди субъектов страны. Потребности региона собственным производством обеспечены на 88 процентов.
При этом для стимулирования роста поголовья у населения необходимо решить ряд вопросов. В их числе – наладить систему утилизации отходов, прозрачное ценообразование и механизмы поставок местной продукции в торговые сети, на рынки и в социальные учреждения, а также развитие сети убойных цехов.