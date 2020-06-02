Радий Хабиров провел первый «Сельский час»

У нас есть такие факты, когда из-за сложности убоя, из-за сложных процедур, к которым жители, может быть, не привыкли, мясо забирают в живом виде, и оно уходит в Оренбург. Это и траты, и ту маржу, которую мы могли снять, мы не снимаем. Поэтому проблема убоя. Если будет возможность идти по переработке, я готов говорить по переработке.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан