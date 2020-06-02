Радий Хабиров провел первый «Сельский час»

Развитие мясного животноводства республики обсудили на первом «Сельском часе». В рабочем графике Главы Башкортостана появилось новое отраслевое совещание, посвященное вопросам агропромышленного комплекса.

По данным Министерства сельского хозяйства, в прошлом году в Башкортостане произвели 263 тысячи тонн мяса. По этому показателю республика занимает 10 место среди субъектов страны. Потребности региона собственным производством обеспечены на 88 процентов.

При этом для стимулирования роста поголовья у населения необходимо решить ряд вопросов. В их числе – наладить систему утилизации отходов, прозрачное ценообразование и механизмы поставок местной продукции в торговые сети, на рынки и в социальные учреждения, а также развитие сети убойных цехов.

У нас есть такие факты, когда из-за сложности убоя, из-за сложных процедур, к которым жители, может быть, не привыкли, мясо забирают в живом виде, и оно уходит в Оренбург. Это и траты, и ту маржу, которую мы могли снять, мы не снимаем. Поэтому проблема убоя. Если будет возможность идти по переработке, я готов говорить по переработке.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан