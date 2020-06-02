В Уфе наградили активных участников строительства новой инфекционки

Андрей Назаров наградил активных участников строительства нового инфекционного центра. Строители и журналисты, освещавшие ход возведения объекта, получили государственные награды. Современное учреждение возвели в рекордно сжатые сроки: его построили за 55 дней.

Первый вице-премьер правительства поблагодарил рабочих, врачей и журналистов. Среди награжденных есть и представители телеканала БСТ. По словам Андрея Назарова, церемонии награждения пройдут в несколько этапов.