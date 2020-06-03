В Башкирии в июне вступят новые правила продажи алкоголя

Поправки будут касаться работы «наливаек», которые располагаются на первых этажах жилых домов или рядом с ними. Такие заведения могут продавать алкоголь в ночное время, получив лицензию общепита, а это стало большим неудобством для их соседей. Теперь если помещение такого общепита менее 25 квадратных метров, предлагать услуги кафе они не могут, соответственно, и продавать алкоголь в ночное время тоже.