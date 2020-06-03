В Уфе парки и скверы начали обрабатывать от комаров

В Уфе травят комаров. Ранее горожане жаловались, что насекомых в этом году стало намного больше, чем обычно.

От кровососущих в первую очередь обработают места массового скопления людей – парки и скверы. Работу проводят по ночам. По данным специалистов, от личинок комаров обработают почти 500 гектаров площади водоемов, а от самих насекомых – более 430 гектаров городских территорий. 

Все работы планируют завершить до конца недели. При этом в республиканском центре дезинфекции поясняют: придомовые участки в зону их ответственности не входят, поскольку находятся в введении управляющих компаний.

Обрабатывается инсектицидные средством, которое разрешено  для применения на территории РФ, данный препарат имеет все уставные документы, он относится к четвертому классу малоопасных средств, т.е. для человека и животных данный препарат безопасен.

Дмитрий Николаев, заместитель главного врача Республиканского центра дезинфекции