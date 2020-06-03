В Башкирии стремительно растёт число безработных

В республике отмечается рост числа безработных. Об этом рассказала министр труда, семьи и социальной защиты Ленара Иванова. За время пандемии коронавируса безработица в Башкирии выросла в 3,6 раза.
Сейчас официально зарегистрированных безработных насчитывается 67 тысяч человек. Ленара Иванова отметила, что это точно не предел – ожидается ещё больший рост числа безработных. Также растёт и минимальное пособие. Сейчас сумма его составляет 5157 рублей.
Ленара Иванова отмечает, что повышение пособия по безработице может соответственно увеличить число самих безработных.
Фото: Интернет.