В Башкирии стремительно растёт число безработных

В республике отмечается рост числа безработных. Об этом рассказала министр труда, семьи и социальной защиты Ленара Иванова. За время пандемии коронавируса безработица в Башкирии выросла в 3,6 раза.

Сейчас официально зарегистрированных безработных насчитывается 67 тысяч человек. Ленара Иванова отметила, что это точно не предел – ожидается ещё больший рост числа безработных. Также растёт и минимальное пособие. Сейчас сумма его составляет 5157 рублей.

Ленара Иванова отмечает, что повышение пособия по безработице может соответственно увеличить число самих безработных.

Количество зарегистрированных безработных действительно растет. Она выросла в 3,6 раза. Достигло 67 тысяч безработных. Мы предполагаем, что будет еще рост. Глава страны сообщил о новациях в виде продления пособий по безработице еще на 3 месяца. У нас 1/3 получает минимальное пособие, поскольку они длительно неработающие. Им также увеличат в три раза размер минимального пособия. В нашей республике до 5 175 рублей. Оно, на наш взгляд, очень сильно привлечет людей, потому что многие из-за небольшой суммы не занимались этим.

Ленара Иванова, министр труда, семьи и социальной защиты РБ 

Фото: Интернет. 