В Башкирии стремительно растёт число безработных

Количество зарегистрированных безработных действительно растет. Она выросла в 3,6 раза. Достигло 67 тысяч безработных. Мы предполагаем, что будет еще рост. Глава страны сообщил о новациях в виде продления пособий по безработице еще на 3 месяца. У нас 1/3 получает минимальное пособие, поскольку они длительно неработающие. Им также увеличат в три раза размер минимального пособия. В нашей республике до 5 175 рублей. Оно, на наш взгляд, очень сильно привлечет людей, потому что многие из-за небольшой суммы не занимались этим.

Ленара Иванова, министр труда, семьи и социальной защиты РБ